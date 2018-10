Bad-Dürrheim Ein Dorfladen als Versuchsballon

Noack machte darauf aufmerksam, dass der Campingplatz am Sunthausener See durch Ausbau die Einkaufsmöglichkeiten erweitere, zudem würden Verkaufsfahrzeuge von Metzger und Bäcker in den Ort kommen. Manuel Merz wies darauf hin, dass ein Investor für passende Räumlichkeiten gefunden werden müsse. Hierzu meinte Messmer, dass die Kapitalbeschaffung durch eine Genossenschaft käme. "Es ist wichtig, dass man jemanden hat, der die Initiative übernimmt", sagte Ortsvorsteher Albert Scherer. Man müsse wissen, wer es in die Hand nehmen werde, denn viele Fragen seien noch offen, gab er Messmer als "Hausaufgabe" mit auf den Weg und sicherte die Unterstützung der Verwaltung zu.

Durchgeführt werden solle eine zwei- bis dreimonatigen Testphase. Dazu benötige man einige Personen, die zur Mitarbeit bereit seien. Geeignete Räumlichkeiten würde man finden, war Scherer sicher.