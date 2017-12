Bad-Dürrheim Ein Baugesuch fällt im Gremium durch

Zugestimmt hat der Ausschuss einer Nutzungsänderung in der Luisenpassage, wo in einem ehemaligen Pflegedienst-Laden ein Friseursalon eingerichtet werden soll. Die Ladenparzelle hat die Größe von 56 Quadratmeter. Der Erweiterung eines Wohnhauses mit einem Flachdachanbau in der Bitzstraße einschließlich der erforderlichen Befreiung zu der geringfügigen Überschreitung des Baufensters wurde zugestimmt.

Erneut zu befassen hatte man sich mit dem Gesuch zum Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage im Bereich Ludwigstraße/Riedstraße, nachdem das Vorhaben im September abgelehnt wurde. Grund war seinerzeit die Höhe des Gebäudes mit vier Geschossen sowie die Dachform. Die überplante Vorlage mit drei Geschossen und einem Zeltdach fand Zustimmung und wurde genehmigt.

Bewilligt wurde auch die Überdachung vom dem an das Vereinsheim des TuS Oberbaldingen angrenzenden Freiplatz. An das bestehende Gebäude angepasst will der Verein ein Satteldach mit Oberlichtern errichten lassen.