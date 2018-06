Bad Dürrheim. Was veranlasst Menschen dazu, ihre Familie und ihr Land zu verlassen? Und was tauschen sie dagegen ein? Wie sehen kritische Stimmen in Afrika die EU-Migrationspolitik? Heide Mutschler, engagiert in der Bad Dürrheimer Flüchtlingshilfe, ging dieser Frage im Rahmen einer Studienreise durch Togo nach. Am Montag, 18. Juni um 19.30 Uhr berichtet sie im Albert-Schweitzer- Haus in der Grünallee 6 in Bad Dürrheim von ihren tiefgreifenden Eindrücken der Reise. Der Eintritt ist frei.