Bad-Dürrheim Ehrung für 265 Dienstjahre

"Es macht mich wirklich stolz, heute hier mit Ihnen allen auf der Bühne stehen zu dürfen. Insbesondere in der heutigen Zeit, in der Unternehmen immer mehr um gute und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben, sehe ich es keineswegs als Selbstverständlichkeit an, am heutigen Abend gleich einer so großen Anzahl an verdienten Kolleginnen und Kollegen für Ihre langjährige Treue danken zu dürfen", so Geschäftsführer Markus Spettel, der den 15 Jubilaren im Namen der gesamten Geschäftsleitung jeweils eine Urkunde und ein süßes Präsent aus örtlicher Produktion zum Dank überreichen durfte.

Die geehrten Mitarbeiter stammen aus den unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen der Kur- und Bäder und haben das Unternehmen teilweise bereits seit drei Jahrzehnten in seiner Weiterentwicklung und auch in manch struktureller Wandlung begleitet.

Drei der Mitarbeiterinnen konnten bereits an der Einweihung des im Jahr 1987 eröffneten Solemar mitwirken und so mit der Einrichtung im Jahr 2017 ihr 30. Jubiläum feiern. Bei der Mitarbeiterehrung dabei waren in der Kategorie 10 Jahre: Sylvia Engesser und Friedrich Mayer; 15 Jahre: Ulrika Berger, Karin Schröter, Heidi Heraurcourt, Wolfgang Dejan Ilic, Cornelia Langenbacher, Jürgen Singler, Kurt Klausner, Renate vor dem Berge sowie für 20 Jahre: Willi Reifgerste Sonja, Sohmer-Lossin, Birgitta Hall, Eva Willimsky sowie Ingrid Müller.