Bad-Dürrheim Ehrenplatz für die Reich-Medaillons

Spricht man von der bekannten Baaremer Künstlerfamilie Reich, so denkt man natürlich zuerst an Hüfingen, mit dem diese untrennbar verbunden ist. Doch ihre Wurzeln hatte sie in Dürrheim, weshalb der hiesige Heimatverein dies stolz im Museum präsentiert.

Mathias Reich heiratete 1785 die Dürrheimer Hebamme Annastasia Buck vom Hänslehof. Aus dieser Ehe ging Luzian Reich hervor. Dieser wurde zum Stammvater der Künstlerfamilie. Die Eltern hatten ein Talent für kunsthandwerkliche Arbeiten das Luzian – später der Ältere genannt – erbte. Mit 25 Jahren fand er in Hüfingen eine Anstellung als Lehrer und heiratete Josepha Schelble. Ihre Söhne Franz Xaver, geboren 1815, und Lucian, geboren 1817 – der Jüngere genannt – wurden zu den bekanntesten Künstlern jener Zeit auf der Baar. Als vor 50 Jahren, auf Initiative von Bürgermeister Weissenberger eine Reihe von Medaillons, geschaffen von Franz Xaver Reich, nach Bad Dürrheim kamen, war man sehr stolz darauf. Es handelte sich um fünf runde Reliefs, aus rötlichem Ton gebrannt, die einst als Teil des plastischen Schmuckes in der Fassade des Karlsruher Hoftheaters eingelassen waren. Sie sind Teil eines Großauftrages von 104 Köpfen, den Franz Xaver Reich im Jahr 1851 übernahm.

Kein Kopf ist gleich wie der andere. Dargestellt sind Frauen und Männer aus vielen Theaterstücken. Die kunsthistorisch wertvollen Teile brannte er über Jahre in Hüfingen, wo sein Vater eine Lehmgrube und eine Ziegelei aufgebaut hatte. In der Bombennacht vom 27. September 1944, wurde das Hoftheater in Schutt und Asche gelegt, auch die Medaillons befanden sich unter den Trümmern. Erst 1963 wurde dieser Schutthaufen abgetragen und die Medaillons aus den Ruinen herausgebrochen. Der für die damalige Zeit recht hohe Betrag von 250 000 Mark diente zur Bergung und Restaurierung. Die Reliefs wurden in einem Wintergarten zur Bundesgartenschau wieder verwendet. Nur ein kleiner Restbestand wurde für besondere Verwendung reserviert, von denen auch fünf nach Bad Dürrheim kamen. Dort wurden sie in Betonsäulen gegossen, im Kurpark beim Musikpavillon präsentiert.