Bad-Dürrheim Ehepaar Glock erfreut

Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Michael Glock am Klavier. Gemeinsam konzertiert das Paar unter dem Namen duo campana. Michael Glock führte mit kleinen Anekdoten durch das Programm, welches von Weihnacht ist überall, "Christmas Time is here" über das Weihnachts-Wiegenlied und Christmas Lullaby bis hin zur Jolly, Jazzy Christmas reichte.

Beim Gloria wurden die Anwesenden von den Künstlern zum Mitsingen animiert. Beseelt von den weihnachtlichen Tönen dankten die Zuhörer mit kräftigem Applaus.