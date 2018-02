Bad-Dürrheim Eckbühlplätz und Sweet Devil tanzen

Duftende Pommes und Würste verrieten, dass die Küche in manchem Hochemminger Haus an diesem Fasnetfreitag kalt geblieben war. Christina Engesser vom Vorstandstrio der Narrenzunft Hochemmingen mit ihren rot-schwarzen Flecken-Häs mit Stoffhaube und Glöckle zeigte sich dann auch überaus zufrieden mit dem Programm und auch dem Besuch in der Halle.

Und auch das Lampenfieber war bei den kleinen Akteuren sichtlich zu spüren. Die Kids vom Kindergarten Funkelstein und die Tanzschule Martina Dancker aus Schwenningen boten dann auch Programmpunkte, bei denen man förmlich merkte, dass hier alle Kinder und Jugendlichen viele Stunden mit Proben verbracht haben.

Das gehört eben auch zur Fasnet – für den Auftritt proben, Spaß haben und das Quäntchen Lampenfieber, das den Auftritt dann so toll macht. Total cool der rockige Tanz Men in Black der Tanzschule bebte durch die Halle – ein Genuss für Augen und Ohren – gemischt mit dem Stolz der Eltern, die es fast nicht auf den Sitzen aushielt – alle wollte ihre Sprösslinge sehen. Zuvor der Einmarsch und Hästrägertanz der Narrenzunft – traditionell und wunderschön anzusehen – Schwarzwälder Narrentreiben in Reinstformat. Mit einem dreifachen Eckbühl-Plätz verschwand der Spuk von der Bühne und machte Platz für eine fetzige Tanzformation der Schwenninger Tanzschule. Sicherlich der Höhepunkt der Hochemminger Kinderfasnet – der Auftritt der Kindergartenkinder. Mit einem Blick auf lokales Geschehen wurde das Staubsaugerlied vorgetragen bevor es leckeren Kartoffelbrei in Form des "Eins-Zwei-Drei-Kartoffelbrei"-Liedes gab. Mit einer schier unendlichen Polonaise endete das Programm kindgerecht nach gut einer Stunde und ließ dem bunten Fastnachtstreiben reichlich Platz.