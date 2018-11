Bad-Dürrheim Eckbühlblätz ist durch den Narrentüv des Vereins

Christina Engesser informierte die Anwesenden zum Ablauf und Terminen der nächsten Wochen und Monate. Hierbei wurde auch bekanntgegeben das es dieses Jahr keine Weihnachtsbaumverlosung gäbe, da die Musik am gleichen Tag auch eine Veranstaltung durchführe. Zu den Theaterabenden könne man sagen, dass diese sehr gut laufen, das diesjährige Stück mit dem Titel "Auf Amtswegen" werde fleißig geprobt. Karten für das Theater können am 1. Dezember von 10.30 bis 12 Uhr am Rathaus in Hochemmingen erworben werden. Weiterer Tagesordnungspunkt war die Bekanntgabe der diversen Termine wie die am 16. November stattfindende Generalversammlung. Das Weihnachtstheater wird wie gewohnt am zweiten Weihnachtsfeiertag und als zweiter Termin am 4. Januar aufgeführt.

Danach startet die Zunft in die lange Fasnachtssaison, unter anderem werden Veranstaltungen befreundeter Narrenzünfte besucht, wie beispielsweise am 11. Januar der Kappenabend in Neudingen, die eigene Blätzlefasnet findet am 18. Januar statt, am 27. Januar geht es zum Umzug nach Tennenbronn und die große Veranstaltungen der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Eisenbach am 9. und 10. Februar sowie das Jubiläumstreffen der Urviecher Bad Dürrheim am 16. und 17. Februar werden auch besucht. Die eigene Fastnacht beginnt am Schmutzige Dunnschtig und geht bis zum Fasnetszieschtig.

Während des Abstaubens standen neun Häser des Eckbühlblätzes und drei Häser des Vogts auf dem Prüfstand. Jedes hat rund 4000 Blätz pro Häs sowie 120 kleine und 90 große Glöckchen, alles wurden von den kritischen Augen der Häswartin Manuela Romer genaustens überprüft. Dabei verkürzten sich die Narren die Wartezeit mit der alljährlichen Schätzfrage, in diesem Jahr von Marco Erath und Maike Waldraff gestellt.