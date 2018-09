Bad Dürrheim. Ab sofort bietet das Best Western Soleo Hotel am Park als erstes Hotel in Bad Dürrheim seinen Gästen eine Ladestation für E-Autos. Die Betreibergesellschaft Treugast Hotellerie, die neben dem Hotel in dem Schwarzwälder Kurort auch das Hotel Gasthof zum Rößle in Hüfingen betreibt, hat beide Häuser mit je einer Ladestation ausgestattet. Zudem steht nun in den Hotels je ein E-Auto zur Nutzung für Mitarbeiter und Hotelgäste bereit. Für Gäste ist der Ladevorgang gratis, andere Nutzer der E-Tankstelle müssen bezahlen. Mit der Investition möchte Treugast Hotellerie die Hotelgäste für das Thema Nachhaltigkeit und E-Mobilität sensibilisieren. "Neben dem ökologischen Aspekt versprechen wir uns mit der E-Ladestation auch eine Steigerung der Attraktivität der Häuser bei den Gästen verbunden mit einer Qualitätssteigerung des Produkts", so Thomas Schlieper, Geschäftsführer Treugast Hotellerie.