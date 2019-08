Bad Dürrheim Drohung mit Molotow-Cocktail

Als der Besitzer eines Mercedes am Freitagmorgen an sein Auto kam, fand er eine böse Überraschung vor. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Freitag eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit, den sogenannten Molotw-Cocktail, hinter seinen Scheibenwischer geklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mercedes stand über Nacht in einem offenen Carport neben dem Wohnhaus. Sachschaden entstand nicht, da die Flüssigkeit nicht angezündet war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Polizeiposten Bad Dürrheim (Telefon: 07726/93948-0) und Schwenningen (Telefon: 07720/8500-0) entgegen.