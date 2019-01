Bad-Dürrheim Drogenrazzia: Polizei rückt in Dürrheim an

Bad Dürrheim (mae). Informationen unserer Zeitung zufolge stand in der Kurstadt ein Objekt in der Scheffelstraße im Fokus. Dort kam es zu Durchsuchungsaktionen, darüber hinaus soll mindestens eine Person festgenommen worden sein. Die Polizei schweigt derzeit zu den Hintergründen der Polizeiaktion. Es soll sich jedoch um einen Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität handeln. Auch in Villingen-Schwenningen kam es am Dienstagmorgen zu einer Durchsuchung.