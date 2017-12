Bad-Dürrheim Drei Tugenden gehören zu einer guten Ehe

Die Ehejubilare dürfen als Kommunale bezeichnet werden, denn schon längere Zeit bringen sie sich ein und haben etwas zu sagen. Der frühere Internist und Oberarzt Kurt Schick war während zweier Wahlperioden im Bad Dürrheimer Gemeinderat vertreten, seine Gattin führte zehn Jahre den SPD-Ortsverein und ist noch als städtische Kulturlotsin unterwegs. Zum besonderen Hochzeitstag unmittelbar nach Weihnachten gehen viele Glückwünsche ein, die drei Kinder, Enkel und Urenkel finden regelmäßig in die Kurstadt und steuern das am Sunthauser Weg liegende Anwesen an.

Gefunkt hat es bei Renate und Kurt Schick nicht etwa bei einer Tanzveranstaltung oder im Zuge einer politischen Veranstaltung. Zum Ort des Geschehens wurde ein Autohaus in Freiburg. Kurt Schick hielt Ausschau nach einem passenden Vierrad, seine spätere Gattin war in der Firma als Sekretärin beschäftigt. Aus der anfänglichen Faszination wurde Liebe, auch nach nun sechs Jahrzehnten ist man eng beieinander und wirkt zudem schlicht freundschaftlich verbunden.

"Ich wurde einmal gefragt wie man etliche Jahrzehnte Ehe hinbekommt und sagte, zugegebenermaßen einmal augenzwinkernd, bei uns hat sich das nun einmal ergeben", so Renate Schick im Gespräch. Ihr Gatte präzisiert etwas und verweist auf die Tugenden Respekt, Ehrlichkeit und Vertrauen: "Das muss so sein. Wenn nur eine Komponente fehlt, klappt es nicht."