Bad Dürrheim. Das nächste Konzert in der Reihe Klassik Live findet am Montag, 22. Oktober, wie immer im Konzertraum des Hotels am Solegarten statt. Beginn 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Dieser vorletzte Termin in diesem Jahr bietet einen klassischer Klavierabend mit der hier bekannten Pianistin Kyung A Lee aus Südkorea. Ihre hohe Klavierspielkunst führt sie auf viele Bühnen dieser Welt. Sie unterrichtet an drei Universitäten ihrer koreanischen Heimat, ist Leiterin von Meisterkursen oft auch in China und im Mozarteum in Salzburg. auf dem Programm stehen Schubert, Debussy und Beethoven.