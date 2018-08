Bad-Dürrheim Dorfladen benötigt viel Unterstützung

Dies zu ändern hat sich Heinz Messmer zur Aufgabe gemacht. Der engagierte Ruheständler ist nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern auch darüber hinaus als Vizevorsitzender des im Februar dieses Jahres gegründeten Nachbarschaftshilfeverein "Hilfe mit Herz und Verstand" bekannt. Seit kurzem auch als Initiator der Interessengemeinschaft Dorfladen.

Die Zeit kann dahin nicht zurückgedreht werden, als es in den Dörfern noch vielfache Einkaufsmöglichen gab. Doch gänzlich ohne Versorgungseinrichtungen bringt es außer Fahrerei und Zeitaufwand auch Kosten mit sich. So mancher wäre froh, wenn er die wichtigsten Nahrungsmittel im Ort einkaufen könnten, weiß der Initiator aus den mit 140 Bürgern geführten Gesprächen, die das auch mit ihrer Unterschrift dokumentierten.

Viele konnten sich einen Dorfladen als Bereicherung für den Wohnort vorstellen, zumal solch eine Einkaufsquelle den Wohnort attraktiver macht und Arbeitsplätze schafft. Dass seine Gedankengänge auch bei Bürgermeister Walter Klumpp auf Gefallen stießen, beflügelten ihn, mit einem bestehenden Dorfladen in der 900 Einwohner zählenden Gemeinde Aßmannshardt im Landkreis Biberach in Kontakt zu treten. Darauf kam Messmer, da der ehrenamtlich tätige Geschäftsführer dieses Dorfladens, Frank Sauter, die Nahversorgungseinrichtung auf der Grünen Woche in Berlin vorstellte. Die Zuhörer erfuhren dabei, dass der Dorfladen über eine Verkaufsfläche von nur 60 Quadratmeter verfügt, auf der jährlich 55 000 Einkäufe getätigt werden, im Sortiment sind viele regionale Produkte. Das kleine Café biete innen vier Sitzplätze und auf der Terrasse acht Plätze, sodass der Dorfladen längst zu einem beliebten Treffpunkt geworden ist. Insgesamt sind sechs Teilzeitkräfte beschäftigt.