Bad-Dürrheim Doppik erschwert die Planung

Der Vermögenshaushalt – auch den wird es in dieser Form in der Doppik nicht mehr geben – sinkt im Volumen um 53,1 Prozent oder in einer Zahl ausgedrückt um 6,509 Millionen Euro. Dieterle führt dazu aus, dass dies vor allem den tatsächlichen Bauausführungszeitpunkten, beziehungsweise der Rechnungsstellung geschuldet sei. 1,5 Millionen Euro werden bei der Ostbaarschule verschoben, 300 000 Euro beim Neubau Kindergarten Stadtkäfer, beim Breitbandausbau sind es 1,2 Millionen Euro und beim Minara 3,1 Millionen Euro. Wobei er darauf hinweist, dass dies alles so genannte Verpflichtungsermächtigungen seien, da diese Ausgaben auf jeden Fall kommen werden. Diese Beträge sind also kein echtes freiverfügbares Vermögen im kommenden Haushalt.

Bei den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserwerk musste ebenfalls ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Beim Wasserwerk mussten einige Ausgaben getätigt werden, die so nicht eingeplant waren, beispielsweise gab es einige größere Rohrbrüche, es mussten zwei Pumpen für 25 000 Euro repariert werden, eine Erkundungsmaßnahme bei der Keckquelle und die anschließende Reparatur schlug mit 20 000 Euro zu Buche. Insgesamt wird voraussichtliche ein Jahresverlust von 58 000 Euro eingefahren, was 2019 verbucht werden müsse.

Bei der Abwasserbeseitigung verschiebt sich nochmals der Bau des Regenklärbeckens für das Industriegebiet. Dies soll auf das Gelände des Kauflands kommen, man ist jedoch in der Planung noch nicht soweit.