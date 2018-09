Bad-Dürrheim Domenic Weinstein am Start

Bad Dürrheim. "Ohne den RiderMan würde unsere Agentur nicht geben", meint Rik Sauser, einer der beiden Inhaber der Sauser Event GmbH, die Agentur begleitet seit Anfang an die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 19. Mal stattfindet.

In diesem Jahr wird der RiderMan erstmals Station der Chasing Cancellara sein. Initiator, der ehemalige schweizer Radprofi Fabian Cancellara, fährt normalerweise bei diesem Zeitfahren immer selbst mit und legt eine Zeit vor, das ist in Bad Dürrheim jedoch nicht möglich. Der Grund ist ein Beinbruch des Sportlers, den er sich vor wenigen Wochen bei einem Sturz zuzog. Cancellara wird jedoch auf jeden Fall vor Ort sein, versichert Rik Sauser. Man fand jedoch ganz schnell einen Radprofi, der die Strecke kennt und sich bereit erklärte, das Idol seiner Jugend zu vertreten: Der Europameister in der 4000-Meter-Radverfolgung Domenic Weinstein aus Unterbaldingen. "Es ist eine ehre für mich, für ihn als Stellvertreter auf die Strecke gehen zu dürfen", freut sich Weinstein und es werde eine sportliche Herausforderung. "Ich kann mir gut vorstellen, dass zwei oder drei Fahrer schneller sind als ich." Der Grund ist einfach: Weinstein ist auf eine andere Strecke trainiert, auch wenn er auf der Straße durchschnittlich etwa 25 000 Trainingskilometer im Jahr zurücklegt.

Der Europameister war auch im vergangenen Jahr dabei, in einer Kategorie, in der man ihn eigentlich nicht vermutet. Er radelte am Sonntag gemütlich beim so genannten Gruppetto mit, der von den Profis Simon Geschke und Johannes Fröhlinger begleitet wird. Dies ist die Gruppe, in der ein "22er-Schnitt" gefahren wird, also für die Jedermänner, die wenig trainiert sind. Da wird gewartet und auch geholfen, weiß der junge Radprofi zu berichtet und: "Es hat richtig Spaß gemacht."