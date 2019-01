Bad-Dürrheim Dirigentin kann ihre Träume umsetzen

"Was für ein Jahr 2018", begann Dirigentin Martina Wenzler-Gail ihren Rückblick. Mit dieser Bemerkung brachte sie viel Positives zum Ausdruck. Sie selbst sei überwältigt, von dem, was im vergangenen Jahr geleistet worden sei. Trotz anfänglichen Ängsten und Skepsis für Neues hätten die Sänger immer mitgezogen, so dass sie ihre Träume umsetzten konnte. Der Verein stehe nicht nur gesanglich auf dem Höhepunkt, sondern leiste auch einen großen sozialen Beitrag. Jeder, egal welchen Alters, fühle sich in der Gemeinschaft wohl, die ein Stück Heimat und Zuhause biete. Dies bestätigte auch Ortsvorsteher Albert Scherer, selbst aktives Mitglied. "Hier funktioniert alles bestens, der Name Sunthausen wird durch den Verein hochgehalten", lobte er.