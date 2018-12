Bad Dürrheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zapften bislang unbekannte Täter an einem in der Nähe der Ostbaarhalle abgestellten Lkw Mercedes Actros circa 160 Liter Dieselkraftstoff im Wert von circa 240 Euro ab. Möglicherweise beobachteten Verkehrsteilnehmer oder Passanten verdächtige Personen mit Kanistern oder verdächtige Fahrzeuge. Hinweise bitte an den Polizeiposten, Telefon: 07726/93 94 80.