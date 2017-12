Bad-Dürrheim Die Zeit der leisen Töne und der stillen Dinge

Ortsvorsteher Helmut Bertsche begrüßte die Gäste und dankte der katholischen Frauengemeinschaft, die fleißig viele Kuchen gebacken hatte und die Tische in der Gemeindehalle hübsch dekoriert hatte.

Gedanken zum Advent sprach Michael Fischer, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St, Johann. Der Advent sei die Zeit der leisen Töne und der stillen Dinge. Die Menschen sollten zur Ruhe kommen und das Große geschehe in der Stille, das sollte in diesen Tagen nicht vergessen werden. Der Geistliche regte an, ein stiller Bote für den Nachbarn zu werden, wenn er seine Mitmenschen brauche. Pfarrer Bernhard Jaeckel bemerkte, dass Hochemmingen ein schönes Fleckchen sei, besonders, da an diesem Nachmittag die Sonne vom blauen wolkenlosen Himmel strahlte.

Er erwähnte, dass Advent und Weihnacht mit der Barmherzigkeit Gottes zu tun habe, mit Licht, das Wärme und Helligkeit ausstrahlt. Eine wichtige Botschaft in jeder Weihnachtszeit sei der Friede. Inge Reich las kleine Gedichte und Geschichten vor und spielte auf dem Keyboard Weihnachtslieder, die Senioren sangen gerne mit und freuten sich, als die kleinen Mädchen und Jungend von Kindergarten Funkelstein in die Halle einmarschierten. Sie hatten mit ihren Erzieherinnen ein kleines Programm vorbereitet mit Liedern und einem Vers von vielen Wünschen. "Denk auch zur Weihnachtszeit daran, dass man nicht alles haben kann", verkündeten sie fröhlich. Gemeinsam wurde für den Nikolaus gesungen, dann verteilten die Kleinen selbst gebastelte Weihnachtskarten an die Senioren. Mit einem süßen Geschenk bedankte sich Helmut Bertsche bei den Kindern und ihren Erzieherinnen, die Gäste nutzen die Gelegenheit für unterhaltsame Gespräche.