Bad-Dürrheim Die Tigerschweine sollen wieder tanzen

Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Während bei der alljährlichen Fastnachtseröffnung der Tanz der Ferkel zum festen Ritual gehört, ist dieser Brauch bei den erwachsenen Hästrägern in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Dies soll sich ändern, indem die Wiedereinübung der Tanzschritte zum festen Bestandteil der Häskontrolle gehören wird, was bei der am Wochenende durchgeführten Hauptversammlung beschlossen wurde.

Mit der tänzerischen Darbietung möchte die Zunft auch auswärtige Veranstaltungen bereichern. Auch wenn sich am 3. Dezember das Bestehen der Tigerschweine zum 25. Mal jährt, ist dazu sowie zu einem späteren Zeitraum keine gesonderte Veranstaltung geplant.

Aktuell zählt der Verein 127 Mitglieder, wovon 35 Erwachsene aktiv sind. Ein gutes Dutzend Kinder gehören der Ferkelgruppe an. Das von Zunftmeister Detlef Huber für die Fastnachtkampagne 2019 bekannt gegebene Motto lautet "Im Jubiläumsjahr ist doch klar, zeigt jeder Narr wie’s früher war". In die närrische Saison starten die Tigerschweine am 6. Januar mit der Teilnahme an einer Veranstaltung der Mooslochhexen im benachbarten Biesingen. Am 11. Januar heißt es um 19 Uhr vor heimischer Kulisse "Sau raus". Tags darauf steht die Beteiligung am Nachtumzug in Pfaffenweiler auf dem Terminplan. An dem von der Bühler Narrenzunft der Muhrbergdachse anberaumten Tiermaskentreffen will man am 26. Januar dabei sein. An weiteren Zusammenkünften von Narren soll in den folgenden Wochen in Niedereschach, Eisenbach, Bad Dürrheim und Dittishausen Präsenz gezeigt werden. Die Ortsfastnacht soll nach dem gewohnten Muster mit der Aufstellung vom Narrenbaum, dem Besuch des Kindergartens, der Schülerbefreiung und Absetzung des Ortsvorstehers, Umzügen, Narrenball und Narrenbaum-Versteigerung ablaufen. Bei den Wahlen wurden Zunftmeister Detlef Huber und der zuvor von der Versammlung für seine einwandfreie Buchführung entlastete Säckelmeister Achim Kammerer für jeweils zwei weitere Jahre bestätigt. Melanie Schacherer ließ sich für ein Jahr zur Zunftwartin wählen. In den Narrenrat wurden Thilo Mayer, Nadine Messmer, Andy Hornung, Fabian Fritschi und Pascal Wölfle gewählt.