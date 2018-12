Bad-Dürrheim Die Pfosten vor Ostbaarhalle werden entfernt

Die vor etlichen Jahren in den Boden gerammten Holzpflöcke befinden sich beim Parkplatz an der Giebelseite der Ostbaarhalle und an der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet "Im Hochen". Während dieses Ärgernis mit wenig Aufwand aus der Welt geschaffen werden kann, sieht es bei den erneut von Autofahrern verursachten Schäden auf dem Parkplatz an der Ostbaarhalle ganz anderes aus.

Bereits zum zweiten Mal wurden auf dem mit einer Kalk- und Sandschicht belegten Platz Kreise gefahren, die bis zu fünf Zentimeter tiefe Spuren hinterließen. Vom Ortsvorsteher wurde bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Beim ersten Schadensfall im September 2017 konnte der Verursacher ermittelt werden, der für alle Kosten, darunter acht Tonnen Sand zur Wiederherstellung, aufkommen musste.

Die seit der vorhergegangenen Ratssitzung bestehenden Unklarheit, wer für den redaktionellen Inhalt der Festschrift zum 1250-jährigen Bestehen von Ober- und Unterbaldingen verantwortlich zeichnet, konnte beseitigt werden. Die Stadt wird als Herausgeber im Impressum aufgeführt, gab Ortsvorsteher Jürgen Schwarz bekannt, wobei er sich auf ein mit Bürgermeister Walter Klumpp geführtes Gespräch berief. Dabei sei auch festgelegt worden, dass vor der Druckfreigabe das Gemeindeoberhaupt, die Stadtarchivarin Lydia Wende, die Ortsvorsteher der beiden Teilgemeinden sowie deren Stellvertreter die Festschrift durchlesen werden.