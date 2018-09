Bad-Dürrheim Die Motive sind noch geheim

Am Erntedank ist Start des Umzugs in Königsfeld-Weiler um 14 Uhr. Insgesamt stehen 35 Gruppen auf der Umzugsliste, von Festreitern bis hin zu den Motivwagen. Start für das Fest ist bereits am Freitag, 5. Oktober mit der Combo "Fäaschtbänkler", am 6. Oktober tritt "Barbed Wire" auf und am Sonntag dann die "Baaremer Luusbuäbä" und die Trachtenkapelle Stetten.