Bad-Dürrheim Die Initiativkreise

Weitere Informationen: www.bad-duerrheim.info/1442

Bad Dürrheim. Die Resonanz auf die Kernthemen, siehe Infokasten, waren ganz unterschiedlich. Mit solch einem Bild rechnet Lauer auch bei den ersten Treffen der Initiativkreise. "Wir probieren es bewusst ganz offen und ohne Verpflichtungen", erklärt er die Strategie für die Treffen.

Bei der Auftaktveranstaltung am 25. September wurde erklärt, dass es drei Initiativkreise geben wird, deren Treffen zu unterschiedlichen Zeitpunkten terminiert sind: Stadt mit (mehr) Generationen trifft sich am Montag, 22. Oktober, Stadt mit (mehr) sozialem Potenzial am Dienstag, 23. Oktober, und Stadt mit (mehr) Vielfalt am Mittwoch, 24. Oktober. Die Treffen sind jeweils von 18 bis 22 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Viktoriastraße 7. Die zweiten Treffen sind in jeder Gruppe Anfang November, und am 5. Dezember soll das Ergebnis der Initiativkreise an den Bürgermeister übergeben werden.

Zwar sollten sich die Interessierten bei der Auftaktveranstaltung zum jeweiligen Lieblingsthema setzen, doch könnte man auch das Thema noch wechseln. Man habe auch alle Teilnehmer aufgefordert, dass sie noch Freunde und Bekannte darauf anzusprechen, sich ebenfalls an der Zukunftsplanung für Bad Dürrheim zu beteiligen.

Christoph Lauer zeigte sich im Gespräch gespannt, ob nochmals weitere Personen kommen werden. Auf jeden Fall war man schon über die Resonanz bei der Auftakt Veranstaltung froh, da über 30 Personen dem Aufruf folgten. Es waren überwiegend Bürger, die zwar teilweise in verantwortlicher Position arbeiten, aber beispielsweise nur ein paar Gemeinderäte. Das Feld soll bei diesem Workshop nun mal auch den Bürgern überlassen werden, und wenn noch ein paar mehr kommen würden, freut es die Verantwortliche.