Bad-Dürrheim Die erste Kuppel auf dem Solemar ist jetzt erneuert

Bad Dürrheim. Momentan wird das Solemardach komplett saniert (wir berichteten). Am gestrigen Montag nun war die erste Glaskuppel dran. Zunächst wurden die einzelnen Scheiben entfernt und das Kuppelskellet aus seiner Verankerung gelöst. An vier Punkten befestigten die Bauarbeiter sie am Kranausleger, ein Ruck, ein Knistern, und die Kuppel schwebte über dem Dach. 600 Kilogramm hat die entfernte, 700 Kilogramm die neue. Diese ist dreifachverglast mit einem Gas zwischen den Scheiben und besitzt somit laut René Keller eine 50 Prozent höhere Isolierung als die alte, die Glasscheiben werden einzeln eingebaut. In den nächsten Tagen sind die anderen Glaskuppeln an der Reihe und in zehn Wochen soll die Sanierung abgeschlossen sein.