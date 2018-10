Bad-Dürrheim Die Ehe bekommt einen Diamanten verliehen

Die heute 81 Jahre alte Monika stammt aus Weigheim. Nach der Schulzeit absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung an einer privaten Handelsschule in Trossingen und war danach tätig im Kurhaus Bad Dürrheim, in Schwenningen bei Röchling-Stahl und schließlich im elterlichen Betrieb in Weigheim.

Der heute 87 Jahre alte Willi Mayle erlangte am Gymnasium am Romäusring in Villingen das Abitur. Er absolvierte hernach eine Lehre bei der Deutschen Bank in Villingen zum Bankkaufmann. Diesem Institut blieb er bis zur Pensionierung treu. In den letzten Jahrzehnten seines Berufslebens war er Leiter des Privatkundengeschäfts in Villingen und fünf angeschlossenen Filialen.

Ein wichtiges Element in ihrem Leben war und ist der katholische Glaube. Monika war viele Jahre in der katholischen Frauengemeinschaft, in der Jugendarbeit war sie Firmhelferin und leitete sie die Gruppenstunden für Mädchen und als Sängerin war sie 44 Jahre im Kirchenchor aktiv. Willi engagierte sich viele Jahre in der Kommunalpolitik und war mehrere Jahre im Gemeinderat sowie im Finanz- und Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Dürrheim. Im Kirchengemeinderat war er 25 Jahre aktiv und sang 38 Jahre ebenfalls im Kirchenchor mit. Eng verbunden ist er nach wie vor mit dem FC Bad Dürrheim. Dort kickte er schon als Jugendspieler und spielte bis zur AH aktiv. Viele Jahre amtierte er als erster Vorsitzender.