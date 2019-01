Bad-Dürrheim Die AfD tritt mit einer Liste an

Bad Dürrheim. Die Fraktionen in der Kernstadt und in den Ortschaften sind mit Nachdruck auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. Der früheste Abgabetermin für die Liste bei der Stadt ist der 19., der späteste am 28. März. Es sind also noch etwas mehr als zwei Monate Zeit, und diese gilt es zu nutzen. Denn natürlich ist erklärtes Ziel von jeder Fraktion Sitze hinzuzugewinnen.

Die spannende Frage wird sein, bei welcher Fraktion wird dies klappen? Eine weitere spannende Frage: Kommt die AfD in das Gremium? Erklärtes Ziel des Kreisverbands ist es, in jeder Gemeinde eine Liste zustande zu bekommen. Und für Bad Dürrheim wie auch für Villingen-Schwenningen stehen die ersten Kandidaten fest.

Schaut man die Wahl 2014 an, so gab es damals laut statistischem Landesamt 10 555 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag jedoch nur bei 49,2 Prozent, was 5189 Wählern und knapp 91 000 Stimmen entsprach.