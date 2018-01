Bad-Dürrheim Der Würfel zum Glück für ein ganzes Jahr

Die Vereinsmitglieder hatten für das Silvesterpaschen alles bestens vorbereitet, damit die Freunde des Würfelspiels einen kurzweiligen Nachmittag verbringen konnten. Bereit lagen 50 kleine und zehn große, frischgebackene und noch ofenwarme Hefekränze. Schon bald nach der Startzeit saßen die Spielfreunde an den Tischen, Frauen und Männer jeden Alters. Würfel und Lederbecher wurden verteilt, das Kleingeld wurde gezählt und bereit gelegt und es konnte losgehen. Reihum gingen Becher und Würfel und eifrig wurden Punkte gesammelt.

"Mit diesem Würfelspiel soll das alte Jahr beendet werden, das neue soll Glück bringen", erklärte einer der Mitspieler. In früheren Jahren, so erinnerten sich die älteren Spieler, sei es in Bad Dürrheim üblich gewesen, dass nahezu in jedem Gasthaus in der Kernstadt und auch in den Stadtteilen zum Silvesterpaschen eingeladen wurde. Das habe im Laufe der Jahre nachgelassen, auch, weil es manche Gasthäuser inzwischen nicht mehr gibt. Im Schützenhaus, so wussten manche, werde diese Tradition etwa seit 20 Jahren gepflegt.