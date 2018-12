Bad-Dürrheim Der neu gestaltete Sitzungsraum gefällt

Seit dem Umzug der Ortsverwaltung in das Servicecenter hat das Rathausgebäude keinen Telefonanschluss mehr. Was die Bürgermeisterwahl am 31. März und einen möglichen zweiten Wahlgang am 14. April angeht, wird ein ausreichende Anzahl von Wahlhelfern zu Verfügung stehen, zumal auch von drei Bürgern die verbindliche Zusage vorliegt, gab der Ortsvorsteher bekannt.