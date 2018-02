Bad-Dürrheim Der Jugend bewusst gemacht: "Jeder ist für Gott wichtig"

Am Samstag stand dann die Frage im Mittelpunkt: "Wie sehe ich Gott, und was bedeutet er mir?" Mit ihm in Verbindung zu bleiben, sei "unverzichtbar", ähnlich wie viele Menschen über soziale Medien in Kontakt seien. Deshalb ist laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde die Überschrift über die Zeit der Firmvorbereitung auch "Gods-App". Damit sei gemeint, dass Gott immer wieder "Nachrichten und Informationen wie über eine App sendet, durch die wir Halt, Kraft und Ausrichtung für unser Leben finden können".

Fürbitten formuliert

Diese Gedanken wurden dann auch im Gottesdienst nochmals ausgeführt, der vom Chörle musikalisch gestaltet war. Die Fürbitten waren in den Gesprächsgruppen am Nachmittag formuliert worden und wurden von Firmanden vorgetragen.

Schon im Januar war eine Gruppe begleitet von Esther Hall für ein Wochenende im Kloster Sießen.

Im März wird eine weitere Gruppe mit Adalbert Mayer und Tobias Hall ein Auszeitwochenende in der Brendhütte verbringen, und in der Woche nach Ostern wird eine große Gruppe unter der Leitung von Pastoralassistentin Josephine Wößner und Josua Schwarz eine Woche bei den Brüdern in Taize verbringen.

Dazu gibt es noch das Angebot einer Reihe "Film und Gespräch" und "Pump and Pray", womit gemeint sei, dass an mehreren Abenden Körperarbeit, Meditation und Gebet verbunden würden.

Die Bereitschaft, sich auf solche Erfahrungen einzulassen, scheine recht groß zu sein. Und so hofft die Kirchengemeinde, dass auch die Angebote einer Spätschicht und der liturgischen Nacht am Gründonnerstag auf gute Resonanz stoßen.

Zum Firmgottesdienst wird auf Samstag, 30. Juni, 10 Uhr, in der Kirche St. Johann eingeladen. Dieses Jahr wird Weihbischof Michael Gerber den Jugendlichen die Firmung spenden.