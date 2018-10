Bad-Dürrheim Der etwas andere Unterricht

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. An der Aktion beteiligten sich mit dem Technischen Hilfswerk (THW), der Feuerwehr, der DLRG und dem Rotes Kreuz gleich vier Hilfsorganisationen, die sich vorstellten und Nachwuchsarbeit betreiben.

"Wir wollen die Arbeit der Hilfsdienst erlebbar machen, und vielleicht kann sich dadurch mancher der Schüler vorstellen, später einmal selbst zu denen zu gehören, die anderen Menschen in verschiedenen Situationen Hilfe leisten", sagte der Bad Dürrheimer Feuerwehr-Stadtjugendwart Bernd Räffle. Die mit Personal, Fahrzeugen, Gerätschaften und allerlei Ausrüstungsgegenständen erschienenen Organisationen erfreuten sich am Interesse und Aufmerksamkeit der Schüler aller vier Grundschulklassen. Dies natürlich auch, weil die Kinder vielfach Hand mit anlegen durften. So zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk, das einen Greifzug dabei hatte.

Um die Seilwinde zu betätigen, musste mittels eines Hebels kräftig gepumpt werden, was den Schülern offensichtlich Spaß machte. Bei der Feuerwehr wurde die Möglichkeit zu den Wasserspritzen gerne wahrgenommen. Auch konnte ausprobiert werden, wie man mit Handschuhen Verschlüsse öffnen kann, was sich für die Kinder als nicht einfach herausstellte, jedoch der Realität bei Einsätzen der Wehr entspricht. Ebenso wurde das Absetzten eines Notrufs vorgeführt, so, wie er sein sollte.