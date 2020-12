"Suländle" Schweinehaltung ist auf der Ostbaar zuhause

Lesen Sie auch: Wird Hof für Schweinezucht erlaubt?

Das Tier hatte unregelmäßige schwarze Flecken auf grauem Grund sowie Schlappohren. Um das Tier nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, gründete man in Unterbaldingen eine Narrenzunft: Narrenzunft Unterbaldingen Tigerschweine. Und so lebt das Tigerschwein als Fasnetsfigur zur fünften Jahreszeit weiter.

Die Schweinehaltung war und ist traditionell auf der Baar zuhause. Deshalb wurde die Ostbaar auch oft als das "Suländle" (Sauländle) betitelt. Der Beiname wurde bis etwa 1980 verwendet. Schon um 1895 gab es in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft Betriebe, die bis zu 15 Muttersauen hielten. Meßner berichtet, dass diese Landwirte eine Schweinezucht-Genossenschaft mit einem eigenen Stammregister gründeten.

Des Weiteren berichtet der Heimatforscher, dass mit der Einführung des Reichsnährstandes des NS-Regimes eine Getreideart, die seit Generationen auf der Baar und Gesamtbaldingen heimisch gewesen sei, Dinkel oder auch Spelz genannt, abgeschafft wurde. Dinkel, als eine der ältesten Getreidearten, sei sehr anspruchslos, nicht nur beim Boden, sondern auch an das Klima. Da das Dinkelkorn beim Dreschen fest umschlossen bleibt, bleibt es vor äußeren Einflüssen wie Luft- und Umweltverschmutzung verschont. Dennoch wurde mit der Einführung des Reichsnährstandes alles abgeschafft und verboten was nicht zu Höchstleistung gezüchtet wurde, so Meßner.

Die Kornbauer in Baldingen haben mit speziellen Kornsäcken, den Malter­­sä­­cken, ihr Dinkel transportiert. Die Maltersäcke dienten zur Erkennung der Landwirte. Diese wurden mit Emblem, Name des Bauerns und die Jahreszahl, in dem er geheiratet hatte, versehen. Diese Säcke waren nur für das ungegerbte Korn geeignet.

Der Strukturwandel wird wohl auch weiterhin ein ständiger Begleiter der Landwirtschaft sein.