Bad Dürrheim. Das Mehrgenerationenhaus bietet auch dieses Jahr wieder ein Kurzseminar "Lernen lernen" für Eltern und allein erziehende Mütter und Väter an. Es wird von der Bildungswissenschaftlerin und Lerntrainerin Pamela Weser durchgeführt. Eltern von Vor- und Grundschulkindern erfahren in diesem Kurzseminar, wie sie ihre Kinder beim Lernen am besten unterstützen können. An zwei Nachmittagen werden allgemeine Grundlagen und Rahmenbedingungen erfolgreichen Lernens vorgestellt. Die Eltern lernen kindgerechte, individuell einsetzbare Lernmethoden kennen, welche leicht im Alltag umzusetzen sind. Diese Methoden sind auch für ältere Kinder geeignet. Termine: Samstag, 6. und 13. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr.