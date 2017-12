Bad-Dürrheim Das Jugendhaus ist für alle da

Bad Dürrheim. Die Pädagogin ist froh, dass sich die Strukturen eingespielt haben und sie von den Jugendlichen so gut akzeptiert wird. Hinter diesem Erfolg stehen aber auch viele Stunden Basisarbeit.

Zunächst ging es für die Jugendhausleiterin nach ihrem Arbeitsstart an die Werkrealschule. Dort konnte sie sich in jeder Klasse vorstellen und jeder Schüler bekam eine Visitenkarte mit ihrem Namen, den Öffnungszeiten und den Telefonnummern unter denen sie erreichbar ist. An der Realschule bekam jeder Lehrer die Informationen in sein Fach und hat diese in den Klassen verteilt. An der Realschule ist sie jedoch auch keine Unbekannte. Dort arbeitet sie mit einer 25-Prozent-Stelle in der Ganztagesbetreuung.

Jugendliche in Schulen und an der Skaterbahn angesprochen