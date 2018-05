Bad-Dürrheim Das große Puzzeln mit den Feldern

Schwarz hatte noch einen anderen Einwand. Gut befand er, dass die Kosten für die Eigentümer auf 350 Euro pro Hektar gedeckelt sind, er befürchtet aber, dass einzelne Maßnahmen doch zu teuer werden und man zu viel von der Gemeinde fordere. Hier konnte Obergfell ebenfalls Entwarnung geben. In dem Beschlussgremium zur Flurneuordnung sitzt auch ein Vertreter der Stadt, und die Maßnahmen müssten bezahlbar sein, die Gemeinde muss jede Entscheidung mittragen. Die endgültige Entscheidung, ob das Verfahren durchgeführt wird, liegt bei den Eigentümern der Flächen.

Bürgermeister Walter Klumpp erklärte, dass ein wesentlicher Teil des Personenkreises dafür sein müsse. Werner Obergfell ergänzte, normalerweise sollten zwei Drittel zustimmen. In der Finanzierung stellte die Verwaltung vier Möglichkeiten vor, der Gemeinderat folgte der Empfehlung in der Vorlage. So kommen 262 500 Euro von den Eigentümern, die Stadt zahlt 306 883 Euro – das entspricht 409 Euro pro Hektar, es kommen nochmals Beiträge Dritter mit 278 939 Euro hinzu sowie Zuschüsse in Höhe von 2,078 Millionen Euro (71 Prozent). Bezüglich der Zuschüsse rechnete der Kämmerer vorsichtig. Grundsätzlich liegen die Zuschüsse bei einem Satz von 71 bis 80 Prozent. Werden innerhalb dieses Verfahrens noch ökologische Maßnahmen realisiert, erhöht sich auch der Zuschuss. Die Stadtverwaltung könnte sich vorstellen, dass diese bis auf 75 Prozent ansteige – das hängt jedoch von der Detailplanung und von der Machbarkeit ab.

Im weiteren Verlauf soll zeitnah eine Teilnehmerversammlung einberufen werden, um Eigentümer, Pächter und die Öffentlichkeit über das Flurbereinigungsverfahren und die Finanzierungsfragen zu informieren.