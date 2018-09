Bad-Dürrheim Das Abenteuer Schule beginnt

Bad Dürrheim (kal). Er begann mit einer ökonomischen Segensfeier in der katholischen Pfarrkirche St. Johann. "Halli, hallo, herzlich willkommen!" Mit diesem Lied begann der Einschulgottesdienst. "Wir freuen uns auf euch", begrüße Pfarrer Michael Fischer die Kinder und sprach von einer besonderen Zeit, die jetzt beginne.

Eine große Gemeinschaft werde die Schulanfänger begleiten. Damit es eine schöne Gemeinschaft werde, sei man zusammengekommen, um zu beten und den Segen zu geben. Fischer wünschte den Kindern, dass ihr erstes Schuljahr ein reiches und buntes werde. "Alleine kann man mal sein, aber immer alleine sein ist schwierig", sprach Pfarrer Bernhard Jaeckel von der evangelischen Kirchengemeinde. "Wir brauchen einander und die Gemeinschaft ist etwas sehr Wertvolles", fuhr er fort. Die Schule sei eine ganz besondere Gemeinschaft in der man Freunde finden kann, die einen lange begleiten.

"Ihr seid jetzt da, das ist wunderbar", sangen die neuen Zweitklässer in der Oskar-Grießhaber-Turnhalle der Grund- und Werkrealschule, wo die ABC-Schützen erwartungsvoll mit ihren großen bunten Schultüten und ihren neuen Schulranzen in der ersten Reihe saßen. "Wir sind froh, dass ihr da seid, wir brauchen wieder Erstklässler", bestätigte Rektor Heinz Kriebel. Sehr froh sei man auch darüber, dass es möglich war, drei Klassen mit jeweils 19 Kindern zu bilden. Am ersten Tag, so versicherte der Rektor, werde noch nicht mit Mathematik und Rechtschreibung begonnen, das komme später. Dass es in der Schule auch lustig zugehen kann, zeigte die Klasse 2a mit witzigen Zungenbrechern, bei denen alle Buchstaben des Alphabets vorkamen. Auch erfuhren die "Neuen" wie eine Schule abläuft.