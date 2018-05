Bad-Dürrheim Daniel Kübler gibt beim "Liederkranz" jetzt den Ton an

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Ein Dirigentenwechsel wurde beim Gesangverein "Liederkranz" im Rahmen der allwöchentlichen Singstunde vollzogen. Daniel Kübler trat die Nachfolge von Matthias Listmann an, der nach eineinhalbjähriger Tätigkeit die Chorleitung abgab und verabschiedet wurde. Der an der Musikschule Rottweil tätige Daniel Kübler sieht sein Dirigat beim Liederkranz als spannende Aufgabe an, zumal er bisher noch keinen gemischten Chor leitete. Der 38-jährige Chorleiter möchte die gute Arbeit seines Vorgängers fortsetzen, wobei er auch sein besonderes Augenmerk auf den Ausbau der Gesangstechnik richten möchte. Das Engagement in Oberbaldingen ist für Daniel Kübler mit einer doppelten Chorleitung verbunden, denn er gibt seit fünf Jahren den Ton beim Männergesangverein "Eintracht" Mundelfingen an. Einige Chöre dirigierte bisher Matthias Listmann, der auch an den Musikschulen Trossingen und Tuttlingen unterrichtet. Damit sei er auch an seine persönlichen Kapazitätsgrenzen gestoßen, denn die Chorarbeit und sonstige wahrzunehmende Termine und Veranstaltungen sind damit verbunden.