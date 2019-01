Bad-Dürrheim Dachgeschoss wird aufgebaut

Im Ortsteil Öfingen soll in der Bühlstraße ein neues Zweifamilienhaus mit Doppelgarage entstehen, was gebilligt wurde. Der Erweiterung einer vorhandenen Lagerhalle im Gewerbegebiet "Bahn" in Oberbaldingen stimmte der Ausschuss unter der Voraussetzung zu, das eine Baulastübernahme erfolgt.