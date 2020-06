Bad Dürrheim Corona-Krise: Hotellerie auf Solemar-Therme angewiesen

"Deutlich, deutlich weniger Gäste im Moment", so Dirk Hetzer, der Betreiber des Hotels Sure Soleo. Dass es momentan keine wirkliche Auslastung gibt, liege daran, so Dirk Hetzer, dass die Gäste eher aus dem Personenkreis der älteren Semester kommen und diese gerade noch sehr verunsichert und zurückhaltend seien. Es gab in der vergangenen Woche vereinzelt Besuche von Geschäftsleuten. Wie es aber dann wirklich bis zum Herbst aussehen wird, steht noch in den Sternen – und es gibt schon einige Absagen. Bis jetzt sind die Besucher hauptsächlich aus Deutschland, für den Herbst habe es auch schon Buchungen von Leuten aus der Schweiz oder Frankreich gegeben, freut er sich.

Im Solegarten in Bad Dürrheim sieht es momentan nicht anders aus. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, erläuterte Alexandra Limberger, dass es momentan nicht sehr gut aussehe. Für das Solegarten Hotel sei es ein großes Problem, dass das Solemar im Moment noch geschlossen ist, da dies für die Gäste ein wichtiger Bestandteil ihres Urlaubs ist. Das zweite Problem, so Limberger, sei, dass die Schweizer Grenzen noch nicht komplett geöffnet sind – die Schweizer sind sehr gerne zu Besuch im Solegarten. Wie auch im Hotel Sure Soleo waren vereinzelt Geschäftsleute zu Besuch, doch weniger als zu normalen Zeiten. Viele befänden sich schließlich im Homeoffice oder in Kurzarbeit. "Es ist eine sehr kritische Phase für die Hotelbranche", erklärte Alexandra Limberger.

Hotel hofft auf Buchungen für Juni-Wochenende

Voraussichtlich öffnet das Solemar ab Montag, 22. Juni. Doch das Solegarten Hotel würde Freitag, 19. Juni bevorzugen, da darauf gehofft wird, dass für das Wochenende Buchungen reinkommen.

Auch in der Pension Cathrin sieht es mau aus. Laut Betreiberin Cathrin Plattig gibt es momentan nur ganz wenige Besucher. Einen Silberstreif am Horizont sieht sie auch für die nächsten Monate noch nicht – außer ein paar wenigen Geschäftsleuten. "Eigentlich haben alle abgesagt, ein bis zwei Neubuchungen gibt es", erzählte Plattig im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Für die Pension Cathrin ist ebenso das geschlossene Solemar ein großes Problem – ohne dieses sei das Interesse an einem Besuch Bad Dürrheims nicht sehr groß.