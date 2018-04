Bad-Dürrheim Christoph Lauer hat einiges vor

Bad Dürrheim. Der erste offizielle Arbeitstag von Christoph Lauer war am 3. April, doch gab es schon seit Jahresbeginn eine intensive Übergabephase mit seinem Vorgänger Markus Thoma. In dieser Zeit war er bei mehreren Sitzungen des Bürgerschaftlichen Engagements dabei und lernte das Jugendhaus kennen.

Der neue Diplom Sozialpädagoge war zuvor in der Einrichtung Impuls des Landratsamts in Donaueschingen tätig. In dieser Einrichtung werden 15- bis 25-jährige Jugendliche begleitet, die durch das soziale Netz gefallen sind. Dazu gehören beispielsweise Schulverweigerer, Suchterkrankte oder Kriminelle mit Arbeitsauflage. Darüber hinaus fungiert die Einrichtung als Erziehungsbeistand. Man begleitet die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Therapien und arbeitet intensiv mit dem Jobcenter zusammen. In dieser Zeit baute er sich ein großes Netzwerk zu verschiedenen Einrichtungen auf, von dem er auch in seinem neuen Job profitieren kann. Wobei er in Bad Dürrheim in der administrativen Arbeit den Schwerpunkt hat, sich jedoch auch eng mit Stadtjugendpflegerin Nicole Grieshaber abstimmt.

Eines der ersten Projekte wird sein, die Jugendbeteiligung wieder in den Gang zu bringen. Andere Kommunen arbeiten mit Jugendgemeinderäten, doch eine neue Erhebung aus dem März 2018 zeigt, dass von 1101 Städten und Gemeinden nur 81 einen Jugendgemeinderat haben. Bad Dürrheim ging einen anderen Weg. Es kristallisierte sich in der Jugendarbeit ein so genannten Kernteam heraus, das sich beispielsweise sehr für die Grillstelle am Bohrturm einsetzte. Die Mitglieder des Teams sind mittlerweile berufstätig und das ist ein Grund, warum es sich leider aufgelöst hat, nun soll wieder aufgebaut werden.