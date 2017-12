Bad Dürrheim (wst). Nach 20 Jahren verlässt Markus Thoma die Stadtjugendpflege und die Betreuung das Bürgerschaftlichen Engagement. In Christoph Lauer wurde nun ein Nachfolger gefunden, der Sachgebietsleiter für die beiden Bereiche sein wird und die Stelle zum 1. April antritt. Aktuell arbeitet er beim Landratsamt in einem Projekt, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene betreut werden. Aufgewachsen ist er in Peterzell, heute wohnt der Familienvater in Schwenningen.