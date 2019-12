Bad-Dürrheim Christkindlemarkt bietet großes Angebot

"Lasst und froh und munter sein", spielte das Blasorchester, als der von den Kindern sehnlichst erwartete Nikolaus mit der Pferdekutsche eintraf, es war natürlich kein anderer als Karl Heinz Hornberger. "Man kann es schon von weitem seh’n – Bad Dürrheim macht sich weihnachtlich schön!", rief er freudig aus und fragte, wo die braven Kinder sind. Einige traten mutig vor, sagten ein Gedicht auf oder sangen ein Nikolausliedchen. Süßigkeiten hatte der Mann im roten Mantel und dem weißen Rauschbart für alle kleinen Besucher dabei. Doch auch eine Ermahnung, denn er sagte: "Seid zufrieden mit den kleinen Gaben, man kann und muss nicht alles haben." Viel wichtiger sei es, Friede und Freude in die Herzen zu bringen.

Danach machten sich die Besucher auf, um an den weihnachtlich geschmückten Hütten vorbei zu schlendern und zu schauen, was dort alles geboten wurde. Das Angebot war reichlich: Es gab viele in Handarbeit hergestellte Basteleien und Deko-Artikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Spielsachen ließen die Kinderherzen höher schlagen, an den Ständen mit bunten Süßigkeiten blieben auch die Erwachsenen gerne stehen. Naturprodukte, wie Marmelade, Honig, Wein und Liköre wurden angeboten, für die kalte Jahreszeit warme Socken, Schals und Mützen. Bunte Kerzen und duftende Seifen gehörten ebenfalls zum Angebot.