Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Beim Christbaumverkauf bietet der Musikverein Oberbaldingen am Samstag, 16. Dezember, seine frisch geschlagenen Christbäume an. In verschiedenen Größen werden die Bäume mit dem Qualitäts- und Herkunftszeichen "Christbaum aus Baden-Württemberg" auf dem Rathausplatz Oberbaldingen ab 14 Uhr verkauft, auch an das leibliche Wohl hat der Verein gedacht.