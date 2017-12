Bad-Dürrheim Chor erfreut Besucher

Gut besucht war zur Freude von Pfarrer Paul Heizmann am ersten Feiertag das Gotteshaus, welcher dann das Singen als Medium der Weihnachtsgeschichte in seiner Ansprache mit einfließen ließ. Singend wurde und wird die frohe Botschaft, nicht nur durch die Engel verkündet, auch in den Gottesdiensten werde die Geschichte durch die Geistlichen und den Kirchenbesuchern musikalisch fortgeführt.

Alle die von sich behaupten, nicht singen zu können, dürften hier ihre Stimme erheben, denn singen könne schließlich jeder. Die Gläubigen stimmten das Lied Oh du Fröhliche, begleitet am Klavier mit der Chorleiterin Martina Wenzler-Gail an, welches von den Chorsängern mit dem Gloria untermalt wurde. Das brachte von Beginn an eine weihnachtliche Stimmung.