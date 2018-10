Bad-Dürrheim Chöre führen um die Welt

Sein Debüt gab der Kirchenchor Aasen und überraschte mit einem hervorragenden Klangbild. "Memory" und "Weit weit weg" kamen sehr gut an, mit der "Launischen Forelle", vollhzogen sie einen Rhythmus- und Tempowechsel, für den es einen Zwischenapplaus gab. Als Zugabe brachten die Aasener das afrikanische Kinderlied "Siyhamba" zu Gehör.

Eine Hymne an die Heimat Baden sang der MGV Bäunlingen als vorgezogene Zugabe, für den Fall, dass die Zuhörer nach dem Vortrag nichts mehr hören wollten, so Bernhard Hauser in seiner gewohnt heiteren Moderation. Dann wurde über Bier, Mädchen und Wein gesungen, und sie mussten mit dem Bajazzo eine Zugabe bringen, die dann wiederum die Gäste zum Mitsingen einlud.

Die Chöre aus Oberkirnach und Brigachtal hatten sich Italien als Thema ausgesucht und sangen über den Zauber der Nacht, schwärmten vom goldenen Herbst und über das Weinland. Zusammen meinten sie das diese Welt groß und schön sei und wollen nie erwachsen werden. Den krönenden Abschluss des Abends bildeten die beiden Chöre mit der flotten Melodie "Vicin’o mare" und "Go West". Natürlich durften auch diese Sänger nicht ohne Zugabe von der Bühne. Mit dem Chor der Gefangenen aus Nabucco war dieser Abend noch lange nicht zu Ende. Denn die Bar öffnete gleich nach dem umfangreichen Programm