Bad-Dürrheim CDU-Fraktion informiert sich

So gab es einen Wasserschaden und ohne großes Zögern griffen alle zu Putzlappen und Nasssaugern, es werde zusammen gekocht, gebacken und einiges mehr. Aktuell sind es ein bisschen mehr Mädchen als Jungen, die regelmäßig den Bohrturm besuchen. Auch sind es Jugendliche, die sich zum Teil in Vereinen engagieren, wie beispielsweise in der Feuerwehr.

Und worüber sie sich beispielsweise sehr froh zeige, sei, dass einige albanische Mädchen kommen dürften, dies bezeichnet sie als einen großen Vertrauensbeweis von Seiten der Eltern.

Mona Link kennt diese Problematik mit Mädchen aus Migrationsfamilien vom Turnen. In der kommenden Woche, wenn Pfingstferien sind, ist das Haus mit der Ferienbetreuung belegt, hier hat Nicole Grieshaber die Salinensporthalle als Ausweichquartier bekommen. In den Osterferien gab es eine Überschneidung der Betreuung und der Öffnungszeiten. Das habe man ausprobiert, denn so hatten die Ferienkinder die Möglichkeit, auch das Jugendhaus kennenzulernen.

Die beiden Ortsvorsteher aus Hochemmingen, Helmut Bertsche, und Unterbaldingen, Jürgen Schwarz berichteten zudem kurz aus ihren Gemeinden. In Hochemmingen gab es bis jetzt noch keine Forderung für einen Jugendraum, dort würden viele im Teenageralter in die Landjugend gehen. Unterbaldingen hat einen selbstverwalteten Jugendraum, der aber momentan eher ein "Jungsclub" sei, so Schwarz, er rechnet aber damit, dass sich das nach und nach ändern werde. Dort hatte man den Jugendraum für ein paar Monate geschlossen, danach gab es eine "neue Generation" Jugendlicher, die den Raum – in den Bereichen wo es möglichwar– in viel Eigenleistung renovierten.

Im Bohrturm absolut verboten sei das Rauchen von Shishapfeifen. Werden Besucher zudem mit Drogen erwischt, gäbe es Hausverbot für sie, erklärt Nicole Grieshaber. Sie stimmte auch zu, als Barbara Fink anmerkte, dass es wichtig sei, Jugendlichen zu zeigen, dass man sich für Gemeinschaftseigentum einsetzen, es pflegen und sich engagieren müsse. Insgesamt freuten sich die CDU-Vertreter über die positive Entwicklung im Jugendhaus.