Bad Dürrheim Bürgermeisterwahl: Berggötz mit 63,7 Prozent gewählt

Klumpp beglückwünschte seinen 32 Jahre alten Nachfolger mit den Worten: "Am 1. Juli werden Sie ein wunderbares Amt antreten", und weiter zu seinem Wunsch Bürgermeister zu werden: "Wir freuen uns, dass Sie dieses Ziel in Bad Dürrheim erreicht haben." Er wünschte Berggötz alles Gute und die richtige Balance zwischen Amt und Privatem.

Dann kam der Wahlsieger zu Wort: "Ich bin überwältigt, mit diesem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet." Er versprach, das Amt mit Herz und Sachverstand anzugehen. "Bürgermeister war mein Traum, Bürgermeister von Bad Dürrheim ist das Schönste, was in Erfüllung gegangen ist." Und an seine Freundin Angelika Lorenz gewandt wurde er emotional: "Danke für Deine Unterstützung in den letzten Wochen. Ich bin überzeugt, Du wirst Bad Dürrheim lieben und die Bad Dürrheimer werden Dich lieben."

Wahlbeteiligung über 50 Prozent

Der in Bad Dürrheim aufgewachsene nächste Bürgermeister der Stadt zeigte sich dankbar, dass er zwei sehr engagierte Gegenkandidaten hatte und es einen fairen Wahlkampf gab, der ihm auch manchmal schlaflose Nächte bereitete, wie er zugab. Auch die Wahlbeteiligung mit über 50 Prozent führte er darauf zurück, dass es außer ihm noch zwei Bewerber gab, das habe viele motiviert zur Wahl zu gehen. Wolfgang Rahm und Jens Wehner zeigten sich als gute Verlierer. Sie freuten sich, dass es so ein klares Votum gab.

Zu Gast waren auch weitere Bürgermeister der Region. Jörg Frey, Sprecher des Kreisverbands der Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis, freute sich über das klare Ergebnis und die Entscheidung im ersten Wahlgang. Das zeige den großen Rückhalt für Jonathan Berggötz in der Bevölkerung.

Landrat Sven Hinterseh sprach von einem "überzeugenden Wahlergebnis" und einer "Sternstunde der Demokratie", weil die Bad Dürrheimer direkt beeinflussen konnten, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Auch der Landtagsabgeordnete, Karl Rombach, sowie der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, beglückwünschten den Neuen zu seiner Wahl und freuten sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Und wer die Statistik schätzt: Walter Klumpp, der den Freien Wählern angehört wurde bei seiner ersten Wahl am 30. März 2003 mit dem fast gleichen Ergebnis in sein Amt gewählt. Er wurde von den von Freien Wählern, FDP, LBU sowie SPD unterstützt und bekam bei einer Wahlbeteiligung von 59,93 Prozent mit 63,28 Prozent der abgegebenen Stimmen.