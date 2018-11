Bad-Dürrheim Bürgermeister: Kein Job, sondern Lebensaufgabe

Walter Klumpp kündigte an, dass er am 31. März nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Nun ist die Frage groß: Wer ist der passende Kandidat für die Kur und Bäderstadt? Wem traut man es zu? Muss es jemand aus der Verwaltung sein? Kann es jemand aus der freien Wirtschaft sein? Gäbe es gar einen Bad Dürrheimer, der in seiner Heimatstadt Bürgermeister sein will?

Zwischen wollen und können ist jedoch ein ganz großer Unterschied. Manche erinnern sich an die Wahl vom 30. März 2003 und den Wahlkampf in den Wochen davor. Damals stand Bürgermeister Gerhard Hagmann nicht mehr zur Wahl, die Bürger konnten sich zwischen fünf Bewerbern entscheiden. Das waren Tuningens Bürgermeister Walter Klumpp, der Wirtschaftsingenieur Markus Kissendorfer, der ehemalige Furtwanger Stadtbaumeister Manfred Mehrstetter, der Finanz- und Wirtschaftsberater Bernhard Walzer und der damalige Dauerkandidat Werner Tereba. Das Ergebnis ist bekannt, Walter Klumpp ist nun in den letzten Monaten seiner zweiten Amtszeit in Bad Dürrheim angekommen.

Einer, der es Wissen muss, was der Bürgermeister alles im Alltag zu erledigen hat – fernab von Häppchen, Gästebegrüßung aus Partnerstädten, Eröffnung von Vernissagen und dergleichen mehr – ist Markus Keller. Der gebürtige Dürrheimer und ehemalige Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH stellte sich 2009 in Blumberg erstmals zur Wahl. Mit der absoluten Mehrheit von 98,44 Prozent im ersten Wahlgang wurde er ins Amt gehievt und am 15. Oktober 2017 wiedergewählt. Für das Bad Dürrheimer Amt steht er nicht zur Verfügung, das betonte Keller. Aber erzählt einiges über die Charakteristik seiner Arbeit. "Mit 40 Stunden pro Woche kommt man nicht hin", es seien gut und gerne 70 Stunden pro Woche. Man müsse sich im Klaren sein: Bürgermeister sei man nicht nur von Montag bis Freitag. Egal, ob man gerade unterwegs zum Joggen oder zum Einkauf sei, man ist Bürgermeister. Es gebe oftmals Wochen, an denen man kein komplettes Wochenende frei habe, und da benötige es ein stabiles Freundesumfeld und eine starke Partnerin.