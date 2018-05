Bad-Dürrheim Bürger gestalten Zunkunft der Stadt

Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH, sieht eine große Chance für die Stadt auf dem Gebiet, dass die Menschen länger gut und gesund leben. Wichtig ist ihm, in diesem Bereich auch Input der Bevölkerung zu haben.

Markus Stein, der das Thema ebenfalls im Generationenbeirat begleitet, sieht die Notwendigkeit einer offenen Diskussion über alle Themen, doch – und dies bestätigt Bürgermeister Walter Klumpp – will man auch Seitens der Verwaltung Themen platzieren und gewisse Leitplanken in der Diskussion geben, damit diese nicht ins uferlose driftet. Auch ist ihm wichtig, den bisherigen Weg von der kritisierenden Bürgerbeteiligung zu verlassen, hin zu einer aktivierenden Bürgerbeteiligung.

Die Personen, die sich am Bürgerworkshop beteiligen sollen, sollen ein repräsentatives Bild der Bad Dürrheimer Bevölkerung und ihren Teilorten ergeben. So stützt man sich einerseits auf eine Auswahl, die über Daten des Einwohnermeldeamts ermittelt werden, andererseits können sich auch Interessierte melden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, dass sich Interessierte für die drei genannten Initiativkreisen des ­Generationentreffs engagieren.

Ein Teil des Projekts Bad Dürrheim 2040 ist eine so genannte werkSTADT. Alexander Doderer erklärt: Dies ist ein Büro oder Raum, in dem die Bürger Informationen zu dem Projekt bekommen. Wo dieses Büro untergebracht wird und wie die Öffnungs- und Präsenzzeiten aussehen werden, ist noch nicht abschließend beschlossen. Zusätzlich wird eine virtuelle werkSTADT im Internet eingerichtet, die sozusagen 24 Stunden pro Tag geöffnet hat.

Insgesamt beschäftigt sich die Stadt bereits seit Mitte 2017 mit der Frage, wie sich die Kommune in den kommenden Jahren ausrichten kann und soll. Es ist sozusagen das jetzige Pendant zu der Agenda 2020, die unter Bürgermeister Gerhard Hagmann stattfand. Aus der damaligen Initiative sind mehrere Gruppen hervorgegangen, die auch noch heute bestehen und arbeiten, zwei davon sind beispielsweise in der Weiterentwicklung der Generationentreff Lebenswert und der Projektbeirat Bürgerschaftliches Engagement. Dazu gehören weiterhin die Kulturlotsen oder auch der Arbeitskreis Dorfentwicklung in Unterbaldingen. Aus dieser Erfahrung heraus hoffen die Verantwortlichen bei der Stadt, dass auch bei Bad Dürrheim 2040 ein reger Austausch und kreative Lösungsvorschläge unterm Strich stehen und somit realisierbare Projekte für die Zukunft.