Bad-Dürrheim Bürger gestalten Zukunft der Stadt

Bad Dürrheim. Am Dienstagabend war nun die erste Veranstaltung, um die Initiativkreise zu bilden. Mehr als 30 Bad Dürrheimer kamen in den Weinbrennersaal.

Die Zukunft einer Stadt zu gestalten, ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Denn es läuft nicht von alleine. Es benötigt Menschen mit Zielen, ein Blick über den Tellerrand hinaus, Interesse, Mut, seinen Standpunkt zu vertreten und den Willen, etwas gestalten zu wollen. Gestern Abend fanden solche Personen zusammen, um aktiv Ideen zu entwickeln, damit sie an der Zukunft ihrer Heimatstadt mitarbeiten können. Die Altersbandbreite der Anwesenden ging vom Teenager bis zum Rentner.

Janine Bliestle, die das Projekt Quartier 2020 als Moderatorin betreut, fasste zu Beginn nochmals zusammen, welchen Zweck die Initiativgruppen haben. Ziel ist es, gemeinsam die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte anzugehen. Dazu gehören generationengerechte Wohn- und Lebensräume zu schaffen, genauso wie eine bedarfsgerechte Infrastruktur für die Bevölkerung. Auch das Zusammenleben der Generationen ist ein Punkt in diesem Prozess in Bezug auf Integration von allen Bevölkerungsgruppen und -schichten, die Förderung der aktiven Bürgerbeteiligung sowie ein wertschätzendes und demokratisches Miteinander in der Zukunft zu gestalten. Sie freute sich, dass so viele gekommen waren und versprach, dass die erarbeiteten Themen in den Positionierungsprozess der Stadt einfließen werden.