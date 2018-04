Bad-Dürrheim Breites Aufgabenspektrum vorhanden

Gewaltprävention durch Sozialtraining: Konfliktmanagement ist eine weitere Kernaufgabe der Schulsozialarbeit. Anhand unterschiedlicher Methoden lernen die Kinder und Jugendlichen im Sozialtraining konstruktiv zu streiten und sich gewaltfrei zu wehren. Vor allem in den Klassenstufen fünf und sechs wurden Trainings nachgefragt. In den Klassenstufen sieben bis neun gibt es in Kooperation mit der Fachstelle Sucht Alkohol- und Drogenprävention und mit anderen Partnern eine Neuauflage des Selbstbehauptungskurses für Grundschüler.